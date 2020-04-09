«Трудно было ожидать другого»: в МИД РФ отреагировали на доклад ОЗХО по химатакам в Сирии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с докладом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химическим атакам, якобы совершенным на территории Сирии. В ведомстве уверены, что документы об этом были составлены с явными нарушениями.

«Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушением принципов ведения расследований по конвенции о запрещении химического оружия. Трудно было ожидать иного от структуры, которая была навязана узким кругом заинтересованных государств сугубо технической по своей природе и предназначению ОЗХО», - говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В ведомстве также отметили возможность и того, что доклад составлялся по заказу и при непосредственном политическом давлении стран запада.

Напомним, ОЗХО ранее опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение властей Сирии. В Дамаске подчеркнули, что войска САР никогда не применяли химическое оружие.

Ранее постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что РФ не оставит без ответа провокации «Белых касок» в Сирии, и что все виновные понесут заслуженное наказание. При этом он отметил, что добиться правды от ОЗХО будет сложно.