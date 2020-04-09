В Москве начинают штрафовать нарушителей карантина на личном авто

В Москве начнут штрафовать нарушителей режима самоизоляции, передвигающихся по городу на личном транспорте. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, речь не идет о наказании всех автовладельцев поголовно, а лишь тех, кто обязан находиться на карантине.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу. С завтрашнего дня будем жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», - сообщил мэр.

Собянин подчеркнул, что власти города фиксируют каждый случай нарушений. Он отметил, что до недавних пор нарушителей предупреждали о необходимости находиться дома, но настало время более решительных действий.

«Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», - заявил мэр в интервью РИА Новости.

Ранее в Москве выписали первые штрафы нарушителям режима самоизоляции. Суды вынесли решения о наказании в виде штрафов в отношении нескольких человек, находившихся на расстоянии более 100 метров от дома без уважительных причин.