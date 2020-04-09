В МИД РФ рассказали, что матпомощь получили около четырех тысяч находящихся за рубежом россиян

Более четырех тысяч россиян, которые в настоящее время находятся за рубежом, получили материальную помощь от правительства РФ. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Также она отметила, что о желании вернуться на родину заявили порядка 25,5 тысячи граждан России.

Авиарейсы по возвращению россиян домой были возобновлены в понедельник, 6 апреля. В среду, 8 апреля, в Минтрансе заявили, что до 13 апреля сформирован предварительный список рейсов по вывозу российских туристов.