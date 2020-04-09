Московские кладбища закрыли для посещений из-за коронавируса

В связи с коронавирусной эпидемией столичные кладбища закрыты для посещения. Открыты они будут только для оформления услуг по погребению и проведения похорон. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра Москвы.

«Посещение гражданами городских кладбищ согласно перечню, утвержденному приложением 3 к постановлению правительства Москвы от 8 апреля 2008 года “О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве”, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении)», - говорится в документе.

Ранее в Москве оштрафовали первых нарушителей режима самоизоляции. По данным Московского городского суда, все оштрафованные находились на расстоянии более 100 метров от адреса фактического проживания без оснований, предусмотренных указом мэра.