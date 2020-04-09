Кабмин поручил Минздраву внести законопроект о выплатах медикам, работающим с больными коронавирусом

Правительство России поручило Министерству здравоохранения и Министерству финансов внести законопроект, предусматривающий дополнительные выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Документ опубликован на сайте кабмина.

Поручение Минздрав и Минфин должны выполнить до 9 апреля. Дополнительные выплаты медицинским работникам будут производиться в течение трех месяцев: с апреля по июнь 2020 года.

С предложением простимулировать тех, кто помогает заболевшим коронавирусом, в среду, 8 апреля, выступил Владимир Путин. Выплаты будут зависеть от квалификации работника. Врачам будут платить по 80 тысяч рублей в месяц, средним медицинским работникам - по 50 тысяч рублей, младшим - по 25 тысяч.

Кроме того, предусмотрены пособия для фельдшеров и медсестер скорой помощи, а также водителей медицинских экипажей.