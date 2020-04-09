Российские медики обсудили борьбу с коронавирусом с коллегами из КНР

Российские и китайские военные медики в режиме телемоста обсудили методы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Министерство обороны РФ.

«Обсуждались вопросы диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лечение тяжелых форм ее течения, подготовка медицинских специалистов и организация оказания медицинской помощи больным, мероприятия по профилактике и противодействию заносу и распространению новой инфекции в воинских коллективах», - говорится в сообщении.

Военные специалисты из РФ рассказали о профилактических мерах, предпринимаемых в российской армии, а коллеги из КНР поделились своим опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Уже в ближайшие дни полученная информация китайских специалистов будет учтена при проведении практической работы военно-медицинской службы. Военные специалисты работают в тесном взаимодействии с Минздравом РФ, органами управления здравоохранением субъектов страны и территориальными управлениями Роспотребнадзора. Санитарные врачи военных округов и Северного флота принимают активное участие в заседаниях региональных оперативных штабов.