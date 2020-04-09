Путин заявил, что Россия вынуждена принимать меры, адекватные ситуации с коронавирусом
Президент уточнил, что власти должны гарантированно обеспечить безопасность внутри страны.
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Россия вынуждена принимать меры, адекватные ситуации, складывающейся в связи с распространением коронавируса. В первую очередь необходимо анализировать происходящее и обеспечивать национальные интересы. Об этом на на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил Владимир Путин.
«Это меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей», - подчеркнул президент.
Он напомнил, что по всему миру из-за инфекции меняют режим работы промышленные заводы, нарушается работа транспортных, энергетических и других предприятий.
Несмотря на это, заявил глава государства, в России задача по обеспечению безопасности граждан должна остаться неизменной.