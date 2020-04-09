Путин заявил, что Россия вынуждена принимать меры, адекватные ситуации с коронавирусом

Россия вынуждена принимать меры, адекватные ситуации, складывающейся в связи с распространением коронавируса. В первую очередь необходимо анализировать происходящее и обеспечивать национальные интересы. Об этом на на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил Владимир Путин.

«Это меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что по всему миру из-за инфекции меняют режим работы промышленные заводы, нарушается работа транспортных, энергетических и других предприятий.

Несмотря на это, заявил глава государства, в России задача по обеспечению безопасности граждан должна остаться неизменной.