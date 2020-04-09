Кардиологи оценили влияние коронавируса на сердце

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заразившись коронавирусом, рискуют получить серьезные осложнения. Глава кардиологического отделения в клинике Майо доктор Лесли Купер заявила, что при тяжелой форме заболевания сердечная функция может снижаться.

«Осложнения могут затрагивать как пациентов преклонного возраста, так и молодых людей», - рассказала врач в интервью Medical Xpress.

По словам кардиолога, наиболее опасен вирус для людей с сердечной недостаточностью или аритмией. Купер посоветовала не пропускать прием необходимых лекарств и вовремя посещать лечащего врача.