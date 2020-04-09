Путин предложил скорректировать работу в сфере ВТС из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил скорректировать работу в сфере военно-технического сотрудничества с учетом конкуренции на мировом рынке вооружений и ситуации, связанной с распространением коронавируса.

«Дополнительные риски связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику», - сказал глава государства на заседании комиссии по ВТС с иностранными государствами.

Российский лидер выразил уверенность в том, что конкурентоспособность и востребованность отечественной военной техники сохранится.

«Это обусловлено ее уникальными свойствами и характеристиками, а также самыми передовыми разработками», - добавил президент.

Он заметил, что успеху России на международном рынке вооружений способствует опыт применения отечественного оружия во время контртеррористических операций в Сирии. По словам президента, вооружение российского производства отличается эффективностью, точностью, надежностью и неприхотливостью, что и определяет его востребованность.