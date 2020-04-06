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Ценам на новостройки в России предрекли падение на 30%

Ян Брацкий
09:06 06.04.2020
Специалисты подсчитали, что в случае затянувшейся пандемии, крупнейшие российские застройщики потеряют до 200 миллиардов рублей.
Ценам на новостройки в России предрекли падение на 30%
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Затянувшаяся пандемия коронавирусной инфекции способна обрушить цены на российские новостройки на 20-30%. Этого опасаются крупнейшие застройщики, которые ознакомились с прогнозными планами агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По оценкам экспертов, ограничительные меры скажутся на финансовом благополучии населения, которое перестанет покупать новое жилье.

«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса - на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20–30%) для поддержания уровня продаж», - цитирует ТАСС сообщение агентства.

На восстановление прежних объемов спроса, по предварительным оценкам аналитиков, может уйти до четырех лет, что повлечет убытки 20 крупнейших российских застройщиков на 200 миллиардов рублей.

Оптимистичный сценарий предусматривает отмену всех ограничений в конце мая. Тогда цены упадут на 5-10%, считают специалисты, а восстановление спроса на приобретение недвижимости начнется уже в начале осени этого года.

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