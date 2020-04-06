В Иркутской области зафиксирован первый случай гибели пациента с COVID-19

В понедельник, 6 апреля, в Иркутской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте правительство региона.

«Сегодня в областной инфекционной больнице скончался пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус», - говорится на официальном сайте правительства Иркутской области.

Уточняется, что скончавшемуся мужчине было 62 года. По последней информации, в регионе зафиксированы и официально подтверждены 13 случаев инфицирования COVID-19. У одного пациента имеется сомнительный результат на коронавирус, и он ждет повторных анализов. Еще у четверых человек, имеющих сомнительные результаты, диагноз подтвержден.

В общей сложности в России к понедельнику, 6 апреля, зарегистрировано 5418 случаев заражения коронавирусной инфекции. Погибли 47 пациентов, выздоровели – 397 человек.