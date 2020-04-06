Правительство утвердило максимальную сумму кредитов для обращений об отсрочке выплат

Правительство Российской Федерации утвердило максимальный размер займов для обращений о кредитных каникулах. В постановлении кабинета министров говорится, что для потребительских кредитов - это 250 тысяч рублей, а для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч рублей. Для кредитов на покупку автомобиля - 600 тысяч рублей. Для кредитов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, - это 1,5 миллиона рублей.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. В него вошли гостиничный бизнес, культура и спорт, авиа и автоперевозки, общепит и бытовые услуги. Возглавляют перечень наиболее пострадавших отраслей - авиаперевозки и автоперевозки, а также деятельность автовокзалов и автостанций.

Далее идут культура и досуг, а также физкультурно-оздоровительная деятельность. В перечень вошли туризм и гостиничный бизнес, а также общественное питание, организация дополнительного образования, конференций и выставок. Пострадала от пандемии и сфера по предоставлению бытовых услуг, в том числе салоны красоты, химчистки и парикмахерские.