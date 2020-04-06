Власти Приморья объявили о введении пропускного режима

Власти Приморского края заявили о введении пропускного режима для передвижения во время режима самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Речь идет о медиках, фармацевтов, спасателях, сотрудниках служб жизнеобеспечения и других специалистах, которые вынуждены выходить на работу во время всеобщей самоизоляции.

«С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Пропуск - это SMS, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей», - говорится в сообщении на официальном сайте краевого правительства.

Данная мера, по мнению властей, повысит эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. При этом, появление на улице без пропуска будет расцениваться как нарушение режима самоизоляции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Сейчас в Приморье зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусом, двое пациентов выписаны после успешного прохождения лечения. Всего в России 5389 инфицированных в 79 регионах страны. От болезни и ее осложнений умерли 45 человек.