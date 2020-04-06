Пять человек излечились от коронавируса в Подмосковье
Еще пять человек выздоровели от коронавируса в Московской области. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.
В настоящее время пациенты выписаны из стационарных отделений больниц и смогли вернуться домой. Таким образом, общее количество излечившихся от опасного недуга в Подмосковье составляет 39 человек.
«Еще пять человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений больниц», - сообщает оперативный штаб.
О коронавирусе весь мир узнал в конце прошлого года, когда была зафиксирована вспышка этого заболевания в многомиллионном китайском городе Ухать в провинции Хубэй. Сдержать инфекцию в пределах КНР не удалось и сейчас она распространилась почти по всем странам.
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего коронавирусом заражены более 1,13 миллиона человека, почти 63 тысячи скончались. В России 5389 заболевших в 79 регионах страны. От болезни и ее осложнений умерли 45 человек.