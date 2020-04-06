Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших при пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Соответствующее проставление опубликовано на сайте правительства. В список вошли гостиничный бизнес, культура и спорт, авиа и автоперевозки, общепит и бытовые услуги.

Возглавляют перечень наиболее пострадавших отраслей - авиаперевозки и автоперевозки, а также деятельность автовокзалов и автостанций.

Далее идут культура и досуг, а также физкультурно-оздоровительная деятельность. В перечень вошли туризм и гостиничный бизнес, а также общественное питание, организация дополнительного образования, конференций и выставок. Пострадала от пандемии и сфера по предоставлению бытовых услуг, в том числе салоны красоты, химчистки и парикмахерские.

Ранее Правительство РФ и Центробанк России подготовили пакет мер для минимизации негативного экономического влияния распространения коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Благодаря этим мерам будет возможность обеспечить финансовую стабильность и устойчивость отраслей и секторов экономики, а также поддержать население и региональные бюджеты.