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Врачи напомнили о повышающей иммунитет привычке

Тамара Астапенкова
09:11 06.04.2020
В период распространения коронавируса очень важно соблюдать режим сна.
Врачи напомнили о повышающей иммунитет привычке
© Фото: Claudio_Scott, Pixabay

В условиях распространения коронавируса очень важно укреплять иммунитет. Для этого важно вспомнить привычку, которая была актуально до режима самоизоляции – это правильный режим сна. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.

«Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы», - объяснила сомнолог в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что сейчас особенно нужно поддерживать свой иммунитет. Для этого необходимо спать как минимум 8 часов в день. Также необходимо соблюдать и гигиену сна: в спальне должно быть прохладно, тихо и темно.

Эксперт отметила, что режим самоизоляции не повод для того, чтобы сдвигать время отхода ко сну и время подъема утром,. Человек может просидеть за компьютером до четыерх часов утра и вставать в два дня, тем самым меняя привычные биоритмы.

«Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие – по-другому. Это негативно сказывается на здоровье», - рассказала Александра Пучкова.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как улучшить качество сна. Эксперты посоветовали установить постоянный режим сна, избегать употребления тяжелой, острой и сладкой пищи минимум за четыре часа до сна, а также исключить кофеин минимум за шесть часов до сна.

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