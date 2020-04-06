Ракета «Союз-2.1а» установлена на стартовый стол для первого пилотируемого полета к МКС

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур. На ней предстоит осуществить первый пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на официальной странице «Роскосмоса» в Twitter. Запуск запланирован на 9 апреля.

«На Байконуре состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-16" на стартовый комплекс. После ее установки в вертикальное положение специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня», - отмечается в сообщении.

В настоящее время космическую вахту на борту МКС несет экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки и астронавтов НАСА Эндрю Моргана и Джессики Мейр.

Космический корабль «Союз-2.1а» должен доставить на орбиту российских космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и их американского коллегу Кристофера Кэссиди.