РЖД приостанавливает движение поездов по 20 направлениям

Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с другими странами, а также сократила количество поездов внутри страны.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции введено много ограничений при пересечении государственных границ. Соответственно временно отменяются или следуют измененным маршрутом пассажирские поезда. Изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах», - сообщается на сайте РЖД.

В воскресенье, 5 апреля, был отменен последний поезд Москва-Брест, не будут ходить составы в Калининград, так как добраться туда можно только через территорию Белоруссии и Литвы. В общей сложности закрыто около 20 направлений.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета», - говорится на сайте компании.

Пассажиры, купившие электронные проездные билеты, смогут сдать их через веб-ресурсы, через которые они были приобретены. Большинство ограничений вступят в силу 6 и 7 апреля. Ранее из-за ситуации с коронавирусом было прервано железнодородное сообщение с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией и Германией.

В понедельник, 6 апреля, российские власти начинают формировать новые списки соотечественников, которые из-за пандемии застряли за границей. По предварительным данным, это более 10 тысяч человек. На данный момент уточняются все персональные данные туристов, место их пребывания. Это делается для того, чтобы определиться сколько потребуется самолетов и откуда нужно будет эвакуировать граждан России. Также сейчас устанавливаются места, в которых прибывшие из-за рубежа россияне будут проходить карантин.