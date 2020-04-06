Черноморские порты ввели дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

В черноморских портах введены ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Все суда на подходе к берегу проходят обязательную санитарную обработку, а у моряков измеряют температуру.

Строгие проверки сейчас во всех российских портах. В Черном море контроль и профилактика. Если судно прибывает из страны, которая считается зоной риска, то вынуждено пройти двухнедельный карантин на рейде.

Только после полной дезинфекции корабль получает разрешение на то, чтобы причалить к берегу. Сейчас даже в районе сочинского порта не слишком интенсивное морское сообщение.​

Пока на юге России не зафиксировано ни одного случая вируса, завезенного морским путем. Все, кто ранее «привез» инфекцию в Крым, попадали на полуостров на самолете или на автомобиле. Теперь аэропорт Симферополя ограничил воздушные рейсы.

Крымский мост закрыт для тех, у кого нет веских оснований, чтобы проехать. Накануне наземное и воздушное сообщение с другими регионами приостановила Чеченская республика. Помимо этого ограничен въезд в несколько городов, в их числе, например, Омск.