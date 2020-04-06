В Уфе автоволонтеры помогают пенсионерам пережить самоизоляцию

Уфа присоединилась к благотворительной акции «Мы вместе», в рамках которой волонтеры помогают пенсионерам и людям, у которых есть симптомы ОРВИ, пережить самоизоляцию.

Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства пожилым людям и инвалидам. Помогают оплатить услуги ЖКХ, выполняют другие небольшие поручения. В Уфе появилось особое направление – автоволонтер.

Сотрудники автосалонов и водительских школ помогают развозить добровольцев по адресам. Для выполнения задач волонтерам предоставили и транспорт, и водителей. Также несколько уфимских кафе присоединились в благотворительной акции. Заведения готовят и бесплатно обеспечивают горячим питанием всех, кто доставляет продукты пенсионерам.

Десятки тысяч человек по всей стране присоединились к благотворительной акции «Мы Вместе». В проекте участвуют бизнесмены, общественные и благотворительные организации. Так в Москве, добровольцы разносили пенсионерам продуктовый набор, в который входило 4 пачки макарон, три упаковки риса и гречки, сахар, растительное масло, чай, консервы, мука и сладкое.