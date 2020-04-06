Чернобыль в огне: в зоне отчуждения вспыхнул сильный пожар
Для борьбы с огнем мобилизованы более 130 сотрудников пожарной службы и два специальных самолета.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Сотни спасателей пытаются потушить лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Пламя уже охватило свыше 100 гектаров, четверть из которых приходится на зараженную территорию.
В очаге пожара радиация превышает норму в 16 раз, что существенно осложняет тушение. Спасатели делают все возможное, чтобы огонь не дошел до самой атомной электростанции.
На сильный смог и запах гари начали жаловаться жители Киева и области. Тем не менее, спасатели уверяют, что экологическая обстановка в норме. Сейчас пламя удалось немного сбить, по одной из версий, причиной масштабных пожаров стал пал сухой травы.