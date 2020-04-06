Ученые назвали дополнительные симптомы заболевания коронавирусом

Ученые расширили список симптомов заболевания коронавирусной инфекцией после проведенных исследований в китайской провинции Хубэй. Обнаружено, что у инфицированного может не только подняться температура и появиться сильный кашель, но и проявиться другие симптомы. Об этом сообщает портал Lancet.

Исследователи обнаружили, что у 8% зараженных в китайском Ухане, были зафиксированы головные боли, головокружение и потеря обоняния. Потеря способности улавливать запахи наблюдалась у многих пациентов в Италии, Германии и Южной Корее.

Ранее лондонские ученые, обследовав 59% инфицированных COVID-19, ключевыми признаками заражения назвали потерю слуха и обоняния. Сообщалось, что данные симптомы оказались более точными для постановки диагноза, чем повышенная температура. Исследователи считают, что потеря обоняния и вкуса в сочетании с другими симптомами говорит о вероятности наличия COVID-19 в три раза выше.