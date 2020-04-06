От Калининграда до Дальнего Востока: российские предприятия перепрофилируются для борьбы с COVID-19

Российские предприятия и университеты перепрофилируются для борьбы с коронавирусом. Так, на российском автогиганте КАМАЗ начали производить противоэпидемические костюмы для медицинских работников, в Балтийском федеральном университете разрабатывают инновационные маски для защиты дыхания. А на Дальнем Востоке психологи помогают людям, находящимся в самоизоляции.

На КАМАзе для производства костюмов переориентирован участок мягкой обивки. Установку для нанесения на ткань сверхтонких слоев наносеребра собрали своими силами в Балтийском университете. И уже запустили пробную партию инновационных средств защиты дыхания.

Готовое изделие выглядит как самая обычная защитная маска. То, что ее отличает от других медицинских изделий можно увидеть только под микроскопом.

«Перед вами изображение с покрытием серебра на бязевой ткани, металлический блеск означает что там есть покрытие, в данном случае это нанометровая пленка серебра», - рассказала лаборант-исследователь Елена Мазницина.

Калининградские ученые провели ряд исследований и пришли у выводу, что многие виды известных микробов и вирусов при попадании на тончайший слой серебра быстро погибают. Поэтому эффективность такой маски по сравнению с обычной увеличивается в несколько раз. Кроме того, она не требует дополнительной обработки и способна самоочищаться.

«Стирка не самый обязательный процесс в этой ситуации. Достаточно оставить маску на некоторое время, чтобы высохло все что в ней находится и серебро оказало свое антибактериальное действие. Дальше ее снова можно носить», - объяснил директор научно-образовательного центра «Функциональные наноматериалы» Александр Гойхман.

Во Владивостоке профессора, доценты, педагоги и заведующие кафедрами организовали производственные бригады и сели за швейные машинки. Производство медицинских масок наладили и в Пензе. Руководство компании-производителя профессиональной спортивной одежды перестроило полностью перестроило свою работу.

В Набережных Челнах на изготовление противоэпидемических костюмов для медиков перепрофилировал часть своего производства российский автогигант КАМАЗ. Для этого на заводе восстановили оборудование цеха мягкой обивки, разработали собственную конструкцию комбинезона.

«Нашли решение: полностью изолируется голова, материал пропускает необходимый воздух но не пропускает вирусы, от которых мы защищаемся. И таким образом нет физического давления на лицо», - рассказал заместитель генерального директора по безопасности ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов.



В борьбе с коронавирусом объединяются регионы. Каждое новое производство ориентировано не только на удовлетворение собственных потребностей, но и на помощь в случае необходимости, тем, кому она нужнее.