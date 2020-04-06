Спасти Медину: в Сирии приступили к реставрации старого города в провинции Алеппо

В Сирии приступили к восстановлению Медины - старого города в провинции Алеппо, который после освобождения от боевиков находился в руинах. Десятки специалистов работают над реставрацией знаменитых крытых рынков, которые известны с древних времен.

Специально для этого привлекают лучших мастеров, которые в точности воссоздают мозаику и кованные украшения. Отдельное внимание уделяют восстановлению мечети Омейядов. Это святыня сразу трех религий, в которой похоронен пророк Захария - отец Иоанна Крестителя.

Внутренние колонны монументального сооружения приходится собирать буквально по частям. Реставрируют из обломков, а если их не хватает, привозят новый камень и специально старят. Закончить работы планируют в течение 5 лет.