Силуанов заявил о готовности России к новой экономической реальности

РФ готова к новой экономической реальности в связи с ситуацией с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал руководитель российского Минфина Антон Силуанов.

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства», - сказал глава ведомства в эфире «Россия-1».

Министр добавил, что резервов хватит для того, чтобы отреагировать на все изменения, происходящие в экономике и в бюджете. По его словам, «тучные времена прошли» и в настоящий момент приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в стране.