В круглосуточном режиме: видео со стройплощадки нового медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

Строящийся госпиталь Министерства обороны РФ в Нижнем Новгороде будет первым укомплектован всем необходимым для работы. Поставщики уже начали отгрузку медицинской техники, спецоборудования и мебели для многофункциональных медцентров, которые возводят в 15 регионах страны.

В нижегородский госпиталь поступят компьютерный томограф, рентген оборудование, гематологические анализаторы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

«В настоящее время военные строители производят внешнюю и внутреннюю отделку будущего медцентра, осуществляют прокладку инженерных сетей, выполняют благоустройство», - рассказали в министерстве.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Проект многофункционального медцентра в Нижнем Новгороде

Работы также ведутся и в других регионах страны с опережением графика: для этого строители работают круглосуточно в три смены. На площадках задействовано более шести тысяч человек и 800 единиц техники.

Для будущих медцентров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Кроме того, определен штат медперсонала, который проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.