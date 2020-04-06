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В круглосуточном режиме: видео со стройплощадки нового медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

Анна Касаткина
05:45 06.04.2020
Военные строители уже производят отделку здания и выполняют благоустройство территории.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Строящийся госпиталь Министерства обороны РФ в Нижнем Новгороде будет первым укомплектован всем необходимым для работы. Поставщики уже начали отгрузку медицинской техники, спецоборудования и мебели для многофункциональных медцентров, которые возводят в 15 регионах страны.

В нижегородский госпиталь поступят компьютерный томограф, рентген оборудование, гематологические анализаторы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

«В настоящее время военные строители производят внешнюю и внутреннюю отделку будущего медцентра, осуществляют прокладку инженерных сетей, выполняют благоустройство», - рассказали в министерстве.

Проект многофункционального медцентра в Нижнем Новгороде
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Проект многофункционального медцентра в Нижнем Новгороде

Работы также ведутся и в других регионах страны с опережением графика: для этого строители работают круглосуточно в три смены. На площадках задействовано более шести тысяч человек и 800 единиц техники.

Для будущих медцентров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Кроме того, определен штат медперсонала, который проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

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