Возвращение зимы: в России ожидаются сильные заморозки

В ряде российских регионов в начале недели ожидаются заморозки до -4 градусов по Цельсию. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Заток холодного воздуха приведет к тому, что и в Волгоградской, и Астраханской областях вполне вероятны заморозки. Это касается и Ставрополья, и востока Краснодарская края, и Ростовской области», - приводит ТАСС слова специалиста.

Также синоптик сообщил, что похолодание ощутят и жители Поволжья.

Однако, на долго холодная погода в этих регионах не задержится и уже в четверг туда вновь вернется тепло.

Ранее Вильфанд рассказал, каким регионам нашей страны стоит ждать потепления в ближайшее время.