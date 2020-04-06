Возвращение зимы: в России ожидаются сильные заморозки
Похолодание придет не на долго и уже к четвергу вновь установится теплая погода.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В ряде российских регионов в начале недели ожидаются заморозки до -4 градусов по Цельсию. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Заток холодного воздуха приведет к тому, что и в Волгоградской, и Астраханской областях вполне вероятны заморозки. Это касается и Ставрополья, и востока Краснодарская края, и Ростовской области», - приводит ТАСС слова специалиста.
Также синоптик сообщил, что похолодание ощутят и жители Поволжья.
Однако, на долго холодная погода в этих регионах не задержится и уже в четверг туда вновь вернется тепло.
Ранее Вильфанд рассказал, каким регионам нашей страны стоит ждать потепления в ближайшее время.