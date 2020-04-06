В России стартует тестирование на коронавирус без назначения врача

Сдать тест на коронавирус с 6 апреля смогут все желающие, проживающие в Москве и Московской области. Тестирование без назначения врача проводится на дому практически бесконтактным способом.

Массовый скрининг на коммерческой основе будут проводить специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). В исследовании используется высокочувствительная тест-система, разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии.

«В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется также, что тест-система позволяет выявить инфекцию на ранних стадиях заболевания и у людей с не выраженными симптомами.

Для проведения тестирования специалисты выезжают на дом с диагностическим набором, проводят инструктаж, как взять мазок из глотки самостоятельно, и увозят контейнер с биоматериалом на исследование.

Результат отправляется в течение одного-двух дней на электронную почту. Пока тестирование доступно только жителям Московского региона, в будущем ему планируют распространить на всю страну.