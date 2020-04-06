Назван единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом

Вакцинирование является самым эффективным средством профилактики при борьбе с инфекционными заболеваниями, к которым относится COVID-19. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

«Самое эффективное средство профилактики - это вакцина. Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. 25 лет жизни человечеству подарила вакцинация - это абсолютно доказанный факт», - сказал он.

По его словам, в данный момент около 20 компаний в мире, включая и российские, ведут разработку вакцины против коронавирусной инфекции. Горелов отметил, что процесс осложняется тем, что нет лабораторных животных, которые были бы чувствительны к COVID-19, однако в США вакцину уже начали тестировать на добровольцах.

Горелов выступил за то, чтобы Россия в этом вопросе была интегрирована в мировое пространство.

«Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что первичные испытания новой вакцины в России завершат к концу апреля. После этого ее начнутся клинические исследования на людях.