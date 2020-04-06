Врач назвал простой способ укрепить иммунитет в условиях пандемии

В период пандемии коронавируса очень важно иметь сильный иммунитет. Для укрепления организма существует масса препаратов. Об одном из таких, отличающемся эффективностью и невысокой ценой, напомнил кардиолог Владимир Хорошев в беседе радио Sputnik.

«Я бы рекомендовал людям в период пандемии коронавируса использовать настойку прополиса. Такая настойка великолепно действует на иммунную систему. Прополис стимулирует ее деятельность и, тем самым, уменьшает подверженность человеческого организма заражению коронавирусом», - объяснил специалист.

Хорошев уточнил, что данный препарат можно приобрести как в аптеке, так и у пасечников. Он также обратил внимание на то, что сделать настойку можно самостоятельно.

«Если дома есть прополис, то можно сделать настойку с использованием 70-градусного медицинского спирта. Если нет медицинского спирта, то можно использовать и обычную водку. Прополис натирается на терке и заливается определенным количеством спирта или водки, а потом оставляется на время. В зависимости от дозы прополиса, у вас получается 10-15 или 20-процентная настойка», - поделился рецептом кардиолог.

При этом врач подчеркнул, что настойка прополиса не лечит от вирусов и болезней, а только укрепляет иммунитет, что, в свою очередь, помогает организму в борьбе с разными недугами. Чтобы получить максимальный эффект от препарата, Хорошев рекомендовал изучить инструкцию и выяснить, какие доза и способ применения являются наиболее подходящими лично для вас.