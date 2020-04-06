Главного врача Шотландии уволили из-за игнорирования карантина

Главный врач Шотландии Кэтрин Кэлдервуд ушла в отставку после того, как ее уличили в нарушении режима самоизоляции. Женщина призывала граждан страны оставаться дома, в то время как сама ездила на выходные в свой дом на побережье.

Действия Кэлдервуд попали в объектив фотожурналистов, после чего она принесла публичные извинения, а позже заявила об уходе со своего поста.

В своем заявлении главный врач отметила, что обоснованное внимание в ее поведению может отвлечь «от чрезвычайно важной работы, которую должны выполнять правительство и медики». Она добавила, что люди должны полностью доверять тем, кто дает им советы.

«С тяжелым сердцем я ухожу в отставку с поста главного врача», - цитирует Кэлдервуд пресс-служба шотландского правительства.

По словам Кэлдервуд, она останется на своем посту некоторое время для того, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий своему преемнику.

В Шотландии принимаются меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: так, жителей призывают соблюдать карантин, закрыты все школы. Всего в Великобритании насчитывается более 47 тысяч случаев заражения, почти пять тысяч человек погибли.