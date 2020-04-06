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Позитивная динамика: как улучшилась ситуация с COVID-19 в Италии после начала работы специалистов из РФ

Константин Худолеев
02:38 06.04.2020
Российские военные медики работают в городах региона Ломбардия, где число зараженных COVID-19 оказалось самым высоким по стране.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные вирусологи и специалисты химзащиты продолжают свою работу в Италии. Практически в круглосуточном режиме они обрабатывают больницы и пансионаты для пожилых. И, судя по цифрам, Италия пик эпидемии прошла. Впервые на прошедшей неделе, ежедневный прирост числа заболевших начал снижаться.

Всего из России приехали 8 врачебных бригад. Наши военные медики работают в городах региона Ломбардия, где число зараженных COVID-19 оказалось самым высоким по стране. Местные жители с ликованием встретили российских специалистов, они рассчитывают, что наши медики помогут спасти жизни их родным и близким.

Наши специалисты привезли в Италию  лабораторию анализа и диагностики, комплексы аэрозольной дезинфекции. Это один из первых случаев применения новой техники  в районе распространения опасной вирусной инфекции. Главные преимущества российских комплексов РХБЗ - мобильность и удобство в использовании.

«Здесь в Италии случилось большое горе, именно поэтому мы здесь, не на учениях, а там, где наше предназначение. Надо бороться с врагом на дальних подступах, это опыт», - рассказал «Звезде» начальник научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения Игорь Богомолов.

По темпам распространения вируса, РФ сейчас отстает от Италии  примерно на две недели, поэтому когда к концу апреля наша страна подойдет к самому сложному периоду, у нас на руках будет уже готовый отработанный алгоритм борьбы с вирусом. Вместе с гуманитарной помощью итальянцам, наши военные сейчас получают уникальный опыт.

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