Названы сроки поставки в Россию препарата от коронавируса
РФПИ планирует инвестировать средства в предприятия, производящие оборудование для борьбы с COVID-19.
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Пробная партия препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал хорошие результаты в Китае в борьбе с коронавирунсной инфекцией, будет поставлена в Россию через неделю. Соответствующее заявление сделал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он также рассказал, что планируются дальнейшие инвестиции в средства по борьбе с COVID-19.
«Планируем инвестиции в предприятия, которые производят ИВЛ-аппараты и другое медицинское оборудование. И даже думаем про онлайн-образование», - заявил Дмитриев в эфире Первого канала.
«Фавипиравир» - противовирусный препарат, разработанный в Японии и получивший одобрение для продажи в 2014 году. Предполагается, что в 2020 году будет произведено 600 тысяч упаковок этого лекарства.