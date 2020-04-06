Названы сроки поставки в Россию препарата от коронавируса

Пробная партия препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал хорошие результаты в Китае в борьбе с коронавирунсной инфекцией, будет поставлена в Россию через неделю. Соответствующее заявление сделал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он также рассказал, что планируются дальнейшие инвестиции в средства по борьбе с COVID-19.

«Планируем инвестиции в предприятия, которые производят ИВЛ-аппараты и другое медицинское оборудование. И даже думаем про онлайн-образование», - заявил Дмитриев в эфире Первого канала.

«Фавипиравир» - противовирусный препарат, разработанный в Японии и получивший одобрение для продажи в 2014 году. Предполагается, что в 2020 году будет произведено 600 тысяч упаковок этого лекарства.