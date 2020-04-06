Замглавы Минздрава РФ назвал причину массового заражения коронавирусом в больнице в Коми

В Министерстве здравоохранения прокомметировали ситуацию с коронавирусом в Эжвинской городской больнице в Коми. Замглавы министерства Евгений Камкин заявил, что причиной произошедшего там массового заражения стало нарушение норм эпидемических мероприятий.

«Эти нарушения были зафиксированы, сейчас проводятся мероприятия по их устранению», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в Эжвинской больнице зафиксировали 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты проходят курс лечения. Предположительно, все они заразились от врача, дети которого в конце февраля вернулись из Европы. Официального подтверждения данной версии нет.