Замглавы Минздрава РФ назвал причину массового заражения коронавирусом в больнице в Коми
По неподтвержденной версии, заразить пациентов мог врач, дети которого не так давно вернулись из Европы.
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В Министерстве здравоохранения прокомметировали ситуацию с коронавирусом в Эжвинской городской больнице в Коми. Замглавы министерства Евгений Камкин заявил, что причиной произошедшего там массового заражения стало нарушение норм эпидемических мероприятий.
«Эти нарушения были зафиксированы, сейчас проводятся мероприятия по их устранению», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в Эжвинской больнице зафиксировали 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты проходят курс лечения. Предположительно, все они заразились от врача, дети которого в конце февраля вернулись из Европы. Официального подтверждения данной версии нет.