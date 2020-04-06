В Минкомсвязи утвердили перечень сайтов по эксперименту с бесплатным доступом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило приказ об эксперименте по бесплатному доступу к значимым сайтам. Он будет проводиться в период с 1 апреля по 1 июля. Документ опубликован на сайте Минкомсвязи.

Всего в списке - 391 информационный ресурс. Среди них - сайты МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today, также сайты президента и правительства России, портал госуслуг и другие. Все они поделены на 19 категорий.

Кроме того, в приказе Минкомсвязи отмечается, что при необходимости список может меняться, но не чаще раза в неделю. А бесплатный доступ не будет осуществляться через мобильный интернет.

Реализовать проект «Доступный интернет», то есть обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам, Владимир Путин предложил во время послания Федеральному собранию.