Ученые оценили вероятность заразиться COVID-19 от внешне здорового человека

Один из десяти случаев инфицирования новым типом коронавируса может происходить от выглядящего здоровым человека. К такому выводу пришли исследователи из Сингапура на основе обследования пациентов.

Специалисты проанализировали 283 случая, 157 из них произошли на территории страны. В одном из них 52-летняя женщина заразилась COVID-19, заняв в церкви место, на котором до этого сидели двое инфицированных иностранцев, не демонстрировавших признаков заболевания.

По словам исследователей, передача коронавируса от людей без симптомов осложняет меры по его сдерживанию. В связи с этим важным является соблюдение социальной дистанции, говорится в результатах научной работы, опубликованной на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).