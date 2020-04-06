Состояние ухудшилось: Бориса Джонсона перевели в интенсивную терапию

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после того, как состояние его здоровья ухудшилось вследствие заражения коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь. Джонсон поступил в больницу Святого Томаса в Лондоне вечером воскресенья с симптомами коронавируса. В течение следующего дня его состояние ухудшилось.

По сообщению телеканала BBC, Джонсон поручил министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу заменить его в случае необходимости. Премьер-министр также поблагодарил персонал больницы за их усердную работу.