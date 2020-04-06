Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,21 млн человек
По данным ВОЗ, от инфекции скончались почти 67,6 тысяч зараженных.
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За прошедшие сутки в мире выявлено 77200 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Теперь число заболевших составляет 1 210 956 человек.
Количество жертв за 24 часа увеличилось на 4810 и достигло 67 594 человек.
Самое большое число случаев зафиксировано в странах Европы и в Америке.
В России, по последней информации, выявлено 6343 случая заболевания, 406 человек вылечились, 47 умерли.