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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,21 млн человек

Иван Линдеманн
22:21 06.04.2020
По данным ВОЗ, от инфекции скончались почти 67,6 тысяч зараженных.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,21 млн человек
© Фото: Igor Golovniov, globallookpress

За прошедшие сутки в мире выявлено 77200 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Теперь число заболевших составляет 1 210 956 человек.

Количество жертв за 24 часа увеличилось на 4810 и достигло 67 594 человек.

Самое большое число случаев зафиксировано в странах Европы и в Америке.

В России, по последней информации, выявлено 6343 случая заболевания, 406 человек вылечились, 47 умерли.

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