В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

В Новгородской области зафиксировали первый смертельный случай, связанный с коронавирусом. Пациенту было больше 70 лет и у него был ряд тяжелых болезней сердца, а также перенесенный инсульт. Источником заражения мужчины стал его родственник из соседнего региона.

Свои соболезнования семье умершего выразил губернатор региона Андрей Никитин.

«Окончательные причины смерти станут известны завтра, но уже сейчас можно сказать, что это пример той ситуации, которая произошла лишь только потому, что кто-то подумал, что “меня это не коснется” и проявил беспечность», - заявил он.

Никитин призвал жителей области неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и не допускать лишних контактов без острой необходимости. Напомним, в Новгородской области на данный момент подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.