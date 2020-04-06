Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

Егор Левин
22:18 06.04.2020
Соболезнования семье умершего мужчины выразил губернатор региона Андрей Никитин.
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
© Фото: Pixabay

В Новгородской области зафиксировали первый смертельный случай, связанный с коронавирусом. Пациенту было больше 70 лет и у него был ряд тяжелых болезней сердца, а также перенесенный инсульт. Источником заражения мужчины стал его родственник из соседнего региона.

Свои соболезнования семье умершего выразил губернатор региона Андрей Никитин.

«Окончательные причины смерти станут известны завтра, но уже сейчас можно сказать, что это пример той ситуации, которая произошла лишь только потому, что кто-то подумал, что “меня это не коснется” и проявил беспечность», - заявил он.

Никитин призвал жителей области неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и не допускать лишних контактов без острой необходимости. Напомним, в Новгородской области на данный момент подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.04.2020, 02:38
Позитивная динамика: как улучшилась ситуация с COVID-19 в Италии после начала работы специалистов из РФ
Дата06.04.2020, 08:00
В круглосуточном режиме: российские специалисты развернули в Бергамо полевой госпиталь для больных коронавирусом
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата06.04.2020, 12:08
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» завершены на Северном флоте
Дата04.04.2020, 08:31
Освобождение Братиславы: 75 лет со дня подвига советских войск
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
22:21 В стране и мире
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,21 млн человек
22:18 В стране и мире
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
22:01 В стране и мире
Рейс с 35 россиянами на борту вылетел из Бишкека в Екатеринбург
21:36 В стране и мире
Видео
Карантье и коронаоке: россияне нашли плюсы в режиме самоизоляции
20:53 В стране и мире
В США от коронавируса умерли более 10 тысяч человек
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:21 В стране и мире
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,21 млн человек
22:18 В стране и мире
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
22:06 В стране и мире
В Минкомсвязи утвердили перечень сайтов по эксперименту с бесплатным доступом
22:01 В стране и мире
Рейс с 35 россиянами на борту вылетел из Бишкека в Екатеринбург
21:36 В стране и мире
Видео
Карантье и коронаоке: россияне нашли плюсы в режиме самоизоляции
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Огненный принцип домино: во Флориде пожар уничтожил более трех с половиной тысяч автомобилей
Американские ученые рассказали о «суперраспространителе» коронавируса
Видео
Под защитой «Панциря»: кадры отражения «авианалета» ракетчиками ЗВО под Астраханью
Видео
Чернобыль в огне: в зоне отчуждения вспыхнул сильный пожар
Врач назвал простой способ укрепить иммунитет в условиях пандемии
Ученые оценили вероятность заразиться COVID-19 от внешне здорового человека
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.