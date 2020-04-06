Рейс с 35 россиянами на борту вылетел из Бишкека в Екатеринбург

Самолет с 35 россиянами, возвращающимися из-за рубежа, вылетел из Бишкека в Екатеринбург. Ранее в тот же день из Екатеринбурга в Бишкек вернулись 17 граждан Киргизии.

«Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" обратно вылетел в Екатеринбург с 35 пассажирами - гражданами РФ», - цитирует РИА Новости заявление киргизского республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что двое из 17 пассажиров предварительного рейса были направлены в больницу МВД, трое - в инфекционную больницу, оставшиеся 12 - в обсервацию.

Напомним, ранее, благодаря действиям российского посольства, из Индии были вывезены 406 туристов. В их числе оказались 402 взрослых и 4 младенца до двух лет. Из тех, кто еще остался в Дели, около 70 уже разместили в гостинице.