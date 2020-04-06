Карантье и коронаоке: россияне нашли плюсы в режиме самоизоляции

Пандемия коронавируса не только перевела всю индустрию развлечений в онлайн, но и вызвала целую волну тематического творчества.

В качестве одной из мер по борьбе со страхами и паникой люди по всему миру начали копировать персонажей известных художников. В социальных сетях можно увидеть тысячи фотографий-картин в обрамлении российских реалий, а также номера глянцевых журналов, посвященные, например, Боткинской больнице.

«Всегда весело что-то такое придумывать, делиться с ребятами. Особенно в такой непростой ситуации, когда все, что нам остается, это только сидеть и улыбаться над ситуацией», - рассказывает дизайнер Артем Иванов.

Также на самоизоляции популярность набирает флешмоб «Человек-паук». Его суть - надеть футболку, стоя на руках.

А российские звезды шоу-бизнеса решили делиться друг с другом мылом в режиме онлайн. Звезды записали и смонтировали видео, на котором берут мыло, чтобы помыть руки, и передают его.

Помимо ставших уже привычными онлайн-трансляций концертов, добавились камерные выступления исполнителей, которые теперь играют и поют не только отдельно от аудитории, но даже друг от друга.

Пандемия коронавируса значительно обогатила и словарный запас всех россиян. Например, карантье называют человека, сдающего свою собаку в аренду для прогулок. Коронаоке - пение дома во время карантина. А макароновирусом - ажиотажный спрос на вермишель.

«Язык нужен не только для того, чтобы высказывать наши реальные чувства, но и для того, чтобы о какой-то мечте сказать. А мечта эта состоит в том, чтобы избавиться от страха и построить что-то приятное, с чем можно провести время», - объясняет доктор филологических наук Гасан Гусейнов.

По последним данным, в России зафиксировано 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели, 47 скончались.