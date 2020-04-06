Курс евро на Московской бирже впервые с марта опустился ниже 82 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара понизился на 0,7% и составил 75,96 рублей, а курс евро – на 0,8% и составил, в свою очередь, 81,99 рублей. Данные по состоянию на 20.41 по московскому времени.

Напомним, последним днем, когда доллар пересекал отметку ниже 76 рублей, было 18 марта, а евро – днем ранее, 17 марта.

Отметим, стоимость фьючерсов нефтяной марки Brent к данному моменту составляет 33 доллара за баррель (снижение на 3,3%), а марки WTI – 26,68 долларов за баррель (снижение на 5,9%).