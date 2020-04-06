СМИ: госпитализированную с пневмонией Надежду Бабкину проверяют на коронавирус
В данный момент артистка ожидает результатов анализов.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress
Советскую и российскую эстрадную певицу и Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину госпитализировали и проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает паблик «112».
По информации СМИ, первопричиной госпитализации артистки в одну из частных клиник Москвы стали проблемы с сердцем. После этого медики якобы поставили Бабкиной диагноз пневмония и взяли тест на коронавирус. Как сообщает паблик, в данный момент певица ожидает его результатов.
По неофициальной информации, Бабкина строго соблюдала предписания по противодействию коронавирусу, но могла ли контактировать с возможными переносчиками - неизвестно.