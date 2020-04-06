В США от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

В США назвали число умерших от заражения коронавирусом пациентов за все время распространения инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах умерло более 10 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом.

По данным, установленным сотрудниками учебного учреждения, к настоящему моменту в США от инфекции умерли 10 335 человек. В то же время число подтвержденных диагнозов составляет около 340 тысяч. Данные университета приводит РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп признал, что ситуация с коронавирусом в США накалилась до предела. Неделю назад он призывал в первую очередь спасать экономику по принципу «умри, но сделай», но теперь открыто признал всю серьезность момента.