РФ возобновила авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа

Россия возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек - Екатеринбург и Дакка - Нижний Новгород», - отмечается в сообщении.

Информация о следующих рейсах будет появляться на этом же сайте, а также на портале госуслуг.

Вывозные рейсы из России и в обратном направлении из-за распространения коронавируса были приостановлены 4 апреля. В правительстве пообещали, что эта мера является временной. На портале госуслуг начали собирать информацию о желающих вернуться на родину.

В понедельник, 6 апреля, на совещании с вице-премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин пообещал, что рейсы будут возобновлены уже вечером. Также он напомнил о выделении 500 миллионов рублей на помощь оставшимся за рубежом россиянам.