В Москве скончались два пациента с коронавирусом

Два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией.

«Возраст пациентов - 67 лет и 72 года. Оба пациента имели сопутствующие заболевания», - отметили в штабе.

У скончавшихся был диагностирован хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия и кардиосклероз.

По данным на 6 апреля, в РФ зарегистрированы 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. По информации на 10.30, скончались 47 зараженных.