В штаб акции «Мы вместе» поступило более 6000 предложений о помощи

В оперативный штаб акции #МЫВМЕСТЕ поступило более 6000 предложений об оказании помощи.

В частности, в рамках общероссийской акции взаимопомощи, запущенной 21 марта, было подано 6618 предложений от компаний, объединений и частных лиц. Все они указали, что готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса транспортные услуги (2851 предложение), проведение психологических (1163) и юридических (626) консультаций, поставку продуктов (826) и обеспечение дистанционного обучения (535).

Более 380 участников указали, что хотят выделить деньги на борьбу с коронавирусом. Компании также предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг.

Отметим, в числе партнеров акции значатся как крупные корпорации, так и представители малого и среднего бизнеса, а также просто неравнодушные граждане и даже дети.

Напомним, добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям действуют во всех регионах России. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров. Чтобы стать добровольцем, необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.

На базе Фонда Росконгресс при взаимодействии с ОНФ открыта горячая линия: по состоянию на 6 апреля, в колл-центр поступило 489399 звонков, сформировано 59959 заявок. Проработано более 51 тысячи обращений.