Предложение на спрос: ФАС проверит обоснованность роста цен на продукты в субъектах России

В Росстате отметили заметное подорожание отдельных видов товаров в магазинах во всех субъектах России.

К примеру, цена сахара повысилась в среднем на 13,5%, а гречневой крупы – на 6%. В Росстате объясняют это длительным сроком хранения продуктов, которые массово скупали потребители. После этого недобросовестные продавцы решили на этом сыграть.

На 3% поднялись цены на крупы, а овощи и фрукты и вовсе подорожали на 10-15%. Среди лидеров также находятся чеснок, лимон и имбирь - их стоимость взлетела на 9-10%. В Генеральной прокуратуре уже поручили Федеральной антимонопольной службе провести проверку обоснованности роста цен на продукты.