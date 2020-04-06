Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Маски с противомикробным напылением и перепрофилирование производств: как Россия борется с коронавирусом

Максим Румянцев
19:37 06.04.2020
В целях противодействия пандемии объединяются целые регионы. Люди массово шьют защитные средства не только для себя, но и для волонтеров, которые сейчас помогают пожилым и одиноким людям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Правительство России вводит ограничения на торговлю медицинскими масками. Продавать их разрешено только фармацевтическим компаниям, а наценка не должна превышать более 10% от себестоимости.

Тем временем за пошив защитных средств берутся уже не только дизайнеры, которые раньше выпускали исключительно одежду. Частично перепрофилировал производство автогигант «КАМАЗ». А в Балтийском федеральном университете разработали уникальную маску, способную победить самые опасные вирусы. Все дело - в серебряном напылении.

После целого ряда испытаний калининградские ученые пришли к выводу, что практически все известные виды микробов и вирусов при попадании на тончайший слой серебра быстро погибают. Поэтому эффективность такой маски по сравнению с обычной увеличивается в несколько раз. Кроме того, она не требует дополнительной обработки и способна самоочищаться.

«Стирка - не самый обязательный процесс в этой ситуации. Достаточно оставить маску на некоторое время, чтобы высохло все, что в ней находится, и серебро оказало свое антибактериальное действие. Дальше ее снова можно носить», - рассказывает директор научно-образовательного центра «Функциональные наноматериалы» Александр Гойхман.

Фильтрующий элемент с серебряным напылением можно использовать в защитных масках любой конструкции. Свои варианты сейчас предлагают многие. На другом конце страны, во Владивостоке, в перерывах между дистанционными лекциями профессию швеи осваивают доктора и кандидаты наук. Профессора и доценты, педагоги и заведующие кафедрами организовали производственные бригады и сели за швейные машинки.

Производство медицинских масок наладили в Пензе - руководство компании-производителя профессиональной спортивной одежды для этого полностью перестроило работу с брендовых футболок на индивидуальные средства защиты.

В Набережных Челнах на изготовление противоэпидемических костюмов для медиков перепрофилировал часть своего производства целый автогигант. Для этого на заводе восстановили оборудование цеха мягкой обивки, разработали собственную конструкцию комбинезона.

«Нашли вот такое решение - полностью изолируется голова, материал пропускает необходимый воздух, но не пропускает вирусы,  от которых мы защищаемся. Таким образом, нет физического давления на лицо», - утверждает заместитель генерального директора по безопасности ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов.

По всей России люди начали шить защитные маски не только для своей семьи, но и для волонтеров, которые сейчас помогают пожилым и одиноким людям. Подробные видеоуроки размещают в интернете, делятся друг с другом опытом. За швейные машинки добровольно сели пенсионеры из самых разных уголков страны. Нина Лобановская из Владимира добавила к процессу собственное ноу-хау  - каждую маску для волонтеров она обрабатывает эвкалиптовым маслом. До первой стирки это обеспечит и приятный запах, и дополнительную дезинфекцию.

«Сейчас каждый человек должен относиться ответственно друг к другу, потому что без взаимопомощи никак невозможно», - объясняет женщина.

В борьбе с коронавирусом объединяются регионы. Каждое новое производство ориентировано не только на удовлетворение собственных потребностей, но и на помощь тем, кому она нужнее.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.04.2020, 02:38
Позитивная динамика: как улучшилась ситуация с COVID-19 в Италии после начала работы специалистов из РФ
Дата06.04.2020, 08:00
В круглосуточном режиме: российские специалисты развернули в Бергамо полевой госпиталь для больных коронавирусом
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата06.04.2020, 12:08
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» завершены на Северном флоте
Дата04.04.2020, 08:31
Освобождение Братиславы: 75 лет со дня подвига советских войск
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
20:27 В стране и мире
РФ возобновила авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа
20:12 В стране и мире
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
20:06 В стране и мире
СМИ: госпитализированную с пневмонией Надежду Бабкину проверяют на коронавирус
19:54 В стране и мире
В штаб акции «Мы вместе» поступило более 6000 предложений о помощи
19:37 В стране и мире
Видео
Маски с противомикробным напылением и перепрофилирование производств: как Россия борется с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:27 В стране и мире
РФ возобновила авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа
20:12 В стране и мире
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
20:06 В стране и мире
СМИ: госпитализированную с пневмонией Надежду Бабкину проверяют на коронавирус
19:54 В стране и мире
В штаб акции «Мы вместе» поступило более 6000 предложений о помощи
19:43 В стране и мире
Видео
Предложение на спрос: ФАС проверит обоснованность роста цен на продукты в субъектах России
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Огненный принцип домино: во Флориде пожар уничтожил более трех с половиной тысяч автомобилей
Американские ученые рассказали о «суперраспространителе» коронавируса
Видео
Под защитой «Панциря»: кадры отражения «авианалета» ракетчиками ЗВО под Астраханью
Видео
Чернобыль в огне: в зоне отчуждения вспыхнул сильный пожар
Врач назвал простой способ укрепить иммунитет в условиях пандемии
Ученые оценили вероятность заразиться COVID-19 от внешне здорового человека
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.