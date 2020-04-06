Маски с противомикробным напылением и перепрофилирование производств: как Россия борется с коронавирусом

Правительство России вводит ограничения на торговлю медицинскими масками. Продавать их разрешено только фармацевтическим компаниям, а наценка не должна превышать более 10% от себестоимости.

Тем временем за пошив защитных средств берутся уже не только дизайнеры, которые раньше выпускали исключительно одежду. Частично перепрофилировал производство автогигант «КАМАЗ». А в Балтийском федеральном университете разработали уникальную маску, способную победить самые опасные вирусы. Все дело - в серебряном напылении.

После целого ряда испытаний калининградские ученые пришли к выводу, что практически все известные виды микробов и вирусов при попадании на тончайший слой серебра быстро погибают. Поэтому эффективность такой маски по сравнению с обычной увеличивается в несколько раз. Кроме того, она не требует дополнительной обработки и способна самоочищаться.

«Стирка - не самый обязательный процесс в этой ситуации. Достаточно оставить маску на некоторое время, чтобы высохло все, что в ней находится, и серебро оказало свое антибактериальное действие. Дальше ее снова можно носить», - рассказывает директор научно-образовательного центра «Функциональные наноматериалы» Александр Гойхман.

Фильтрующий элемент с серебряным напылением можно использовать в защитных масках любой конструкции. Свои варианты сейчас предлагают многие. На другом конце страны, во Владивостоке, в перерывах между дистанционными лекциями профессию швеи осваивают доктора и кандидаты наук. Профессора и доценты, педагоги и заведующие кафедрами организовали производственные бригады и сели за швейные машинки.

Производство медицинских масок наладили в Пензе - руководство компании-производителя профессиональной спортивной одежды для этого полностью перестроило работу с брендовых футболок на индивидуальные средства защиты.

В Набережных Челнах на изготовление противоэпидемических костюмов для медиков перепрофилировал часть своего производства целый автогигант. Для этого на заводе восстановили оборудование цеха мягкой обивки, разработали собственную конструкцию комбинезона.

«Нашли вот такое решение - полностью изолируется голова, материал пропускает необходимый воздух, но не пропускает вирусы, от которых мы защищаемся. Таким образом, нет физического давления на лицо», - утверждает заместитель генерального директора по безопасности ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов.

По всей России люди начали шить защитные маски не только для своей семьи, но и для волонтеров, которые сейчас помогают пожилым и одиноким людям. Подробные видеоуроки размещают в интернете, делятся друг с другом опытом. За швейные машинки добровольно сели пенсионеры из самых разных уголков страны. Нина Лобановская из Владимира добавила к процессу собственное ноу-хау - каждую маску для волонтеров она обрабатывает эвкалиптовым маслом. До первой стирки это обеспечит и приятный запах, и дополнительную дезинфекцию.

«Сейчас каждый человек должен относиться ответственно друг к другу, потому что без взаимопомощи никак невозможно», - объясняет женщина.

В борьбе с коронавирусом объединяются регионы. Каждое новое производство ориентировано не только на удовлетворение собственных потребностей, но и на помощь тем, кому она нужнее.