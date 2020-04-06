Разгадка «красного веера»: японские ученые объяснили необычное северное сияние

Японские астрономы разгадали тайну «красного веера», который появился в небе над страной более 1,4 тысячи лет назад. Ученые предполагали, что необычное явление могло возникнуть из-за северного сияния или кометы, и оказались близки к истине.

Исследователи сравнили историческое описание «красного веера» с современными данными о северном сиянии. Они составили карту магнитного поля планеты в том виде, в котором она была на момент появления феномена: тогда Япония находилась на широте около 33 градусов вместо нынешних 25, и так называемый «фазанов хвост» находился в зоне, на которую воздействовала мощная магнитная буря. Как говорится в публикации исследования на сайте культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований в Хаяме, это и могло поспособствовать появлению столь необычного северного сияния.

Исторически «фазанов хвост» считался в Японии дурным предзнаменованием. Впервые он возник в небе 30 декабря 620 года.